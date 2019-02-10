شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. 4 أهداف حصيلة مباراة دجلة والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السادسة مساء اليوم فريق وادى دجلة مع نظيره الاتحاد السكندرى فى إطار الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدورى.
وسبق والتقى الفريقان بالدور الأول من مسابقة الدورى فى آخر مواجهة بين دجلة والاتحاد، وبالتحديد يوم 28 سبتمبر الماضى، بالجولة الخامسة من المسابقة المحلية.
وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، سجل للفريق الدجلاوى نداى ومحمود مرعى، بينما أحرز هدفى زعيم الثغر بناهينى.
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