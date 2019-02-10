كواليس مشادة ساسي وأوباما في الزمالك بعد الفوز على النجوم

كتب عمرو جاب الله

كشف مصدر بفريق الزمالك، كواليس الواقعة التى حدثت بين التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض ويوسف أوباما مهاجم الفريق وتوابعها حيث دخلا الثنائى فى مشادة كلامية خلال مباراة النجوم، التى أقيمت على استاد بتروسبورت، فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أيمن حفنى.

أوضح المصدر إن ساسى عندما توجه لأوباما من أجل إلقاء اللوم عليه لإخراج الكرة خلال سقوط أحد لاعبى النجوم حيث كانت رؤية اللاعب التونسى إن لاعبى الخصم يهدرون وقتا قال له أوباما:"إهدا خلاص الكرة خرجت" وانتهت...