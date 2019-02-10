بعد قرارات "سبت الغضب" النارية.. 3 تحركات عاجلة من الأهلي

كتب: ضياء السقا

أرسلت إدارة الأهلي إلى اتحاد الكرة، صباح الأحد، شكوى النادي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم؛ بسبب انتهاك اللوائح في اجتماع مجلس إدارة الجبلاية مع رؤساء الأندية وممثليها، والذي جرى بمقر الاتحاد يوم 6 فبراير الجاري.

وذكر الموقع الرسمي للنادي، أن الأهلي طالب في شكواه باتخاذ اللازم قانونًا حيال انتهاك اللوائح، والسماح لرئيس الزمالك «الموقوف» من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحضور الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه بشكل رسمي.

وحرصت إدارة النادي على دعم شكوى الأهلي بخمسة مستندات رسمية تؤكد على أن اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية رسميٌّ وليس تنسيقيًا حسبما جاء على لسان المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة.

وسرد الأهلي في شكواه كافة الكواليس الخاصة بالاجتماع وتجاوز رئيس الزمالك الموقوف قانونًا في حق ممثل الأهلي المهندس خالد مرتجي الذي غادر الاجتماع بالتنسيق مع مجلس إدارة ناديه احتجاجًا على انتهاك اللوائح وعدم الالتزام بقرارات «كاف» صاحب قرار إيقاف رئيس الزمالك.

الأهلي يسلم شكواه للجنة الأولمبية

وفي سياق متصل، أرسلت إدارة النادي شكوى الأهلي للجنة الأولمبية المصرية؛ بشأن حضور رئيس الزمالك الاجتماع المشار إليه.

وتطرق الأهلي إلى التجاوز بألفاظ خارجة لرئيس الزمالك في حق ممثل الأهلي المهندس خالد مرتجي والذي غادر الاجتماع احتجاجًا على انتهاك اللوائح وعم الالتزام بقرارات اللجنة الأولمبية.

الأهلي يطلب من اتحاد الكرة تحديد الملاعب البديلة في الدوري

من ناحية أخرى، أرسل الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة يطلب فيه تحديد الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الفريق في بطولة الدوري خلال الفترة القادمة بعد غلق بعض الملاعب لتطويرها؛ استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية في يونيو المقبل.

وقال الأهلي في خطابه إن الملاعب البديلة لابد أن تكون من المسموح فيها بالحضور الجماهيري وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق بحضور الجهات الأمنية، وإذا كانت الملاعب خلاف ذلك، فعلى اتحاد الكرة أن يقوم بالحصول على هذه الموافقات ومن بينها الموافقة الأمنية على حضور الجماهير؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

8 قرارات صارمة لمجلس الأهلي في "سبت الغضب"

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد عقد السبت، اجتماعا طارئا، أسفر عن 8 قرارات صارمة ضد الجبلاية ورئيسي الزمالك وبيراميدز، بعد الأزمات الأخيرة التي شهدتها الساحة الرياضية.

ونشر الموقع الرسمي للأهلي بيانا صادرا عن مجلس الإدارة يكشف فيه قراراته، والتي جاءت كالتالي:

1- عدم المشاركة في أية اجتماعات كانت رسمية أو ودية لاتحاد الكرة وأن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم و”فيفا” والميثاق الأولمبي هى الحاكم لعلاقة النادي مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفة بسبب انتهاك الاتحاد للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعدم اتخاذ موقف رادع تجاه تجاوزات رئيس الزمالك “الموقوف قانونًا” بحق ممثل النادي الأهلي في اجتماع الاتحاد مع رؤساء الأندية.

2- التقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاتخاذ اللازم قانونًا حيال الاختراق الصارخ للوائح في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وعدم الالتزام بقرار “كاف” الذي صدر بحق رئيس الزمالك يوم 29-9-2018 بإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي أو إداري يخص لعبة كرة القدم.

3- التقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية لعدم التزام اتحاد الكرة بقرارات الأولمبية المصرية والسماح لرئيس الزمالك “الموقوف قانونًا” بممارسة نشاطه وتمثيل ناديه في اجتماع رسمي لمجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية.

4- عدم الاعتراف بأية قرارات تصدر عن اتحاد الكرة أو لجانه المختلفة تأتي نتيجة التوصيات التي تقدم بها رئيس الزمالك في اجتماع الأربعاء الماضي والذي أصبح باطلًا بحضوره.

5- التمسك الكامل بأداء مباريات الأهلي في بطولة الدوري وفقًا للترتيب في جدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 مارس المقبل والذي تم إخطار كافة الأندية به في 8 يناير الماضي ولم تكن هناك اعتراضات من أي جانب ولم يطلب النادي الأهلي الذي يؤدي مبارياته بشكل مضغوط (مباراة كل 72 ساعة) ويخسر جهود لاعبيه للإصابات أية استثناءات. علمًا بأن هذه الفترة لا يتخللها أية مباريات للأهلي في بطولة الكأس حسبما جاء في المكاتبات الواردة إلينا من لجنة المسابقات ونحن نحترمها ونتمسك بها.

6- الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية.

وإذا كان الاستبدال رغبة نحترمها لطرف آخر؛ ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس القادم. فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى مابعد الموعد المشار إليه.

7- لن يخوض النادي الأهلي أية مباراة قادمة إلا بحضور جماهيره وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق ويتم تطبيقها الآن، وحال قيام اتحاد الكرة باختيار ملاعب بديلة غير مسموح فيها بالحضور الجماهيري للملاعب التي سيتم إغلاقها استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية، يكون الاتحاد هو المسئول عن الحصول على الموافقات المطلوبة ومن بينها الموافقة الأمنية وأن يتم اخطارنا بالحصول على هذه الموافقات عند الإعلان من جانب اتحاد الكرة عن الملاعب البديلة حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

8- مقاطعة البطولات العربية القادمة بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي وأعضاءه وجماهيره، الأمر الذي يسلب الاتحاد العربي مظلته التي من المفترض أن تجمع الأندية العربية على الحب والاحترام المتبادل.

– مجلس إدارة النادي الأهلي في حالة انعقاد مستمر.

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