الإسماعيلي يوضح لمصراوي.. حقيقة قرار الكاف برفع الإيقاف عن الدراويش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل

علق نهاد حجاج المستشار القانوني للنادي الاسماعيلي على الأنباء التي خرجت بشأن رفع عقوبة الإيقاف عن الفريق وإعادته للمشاركة في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحات خاصة لمراسل يلاكورة قال حجاج: "حتى الآن لم نتسلم أي قرار رسمي بشان عودة الفريق لدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "مازالنا في انتظار القرار الرسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن عودة الفريق للمشاركة في بطولة دوري الأبطال ليس رسميًا حتى اللحظة".

وكانت مصادر خاصة لقناة بي إن سبورتس، قد أكدت أن الكاف قرر اليوم الأحد رفع العقوبة التي سبق وأن وقعها على الإسماعيلي.

جدير بالذكر أن الكاف قد قرر استبعاد الإسماعيلي من دوري الأبطال الأفريقي وإلغاء نتائجه، بعد أحداث الشغب الجماهيري في مباراة الفريق أمام الأفريقي التونسي باستاد الإسماعيلية.