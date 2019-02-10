الأهلي يطلب من اتحاد الكرة تحديد الملاعب البديلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة اليوم الأحد يطلب فيه تحديد الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الفريق في بطولة الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

وكان اتحاد الكرة قرر غلق بعض الملاعب لتطويرها استعدادًا لمسابقة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل.

وقال الأهلي في خطابه إن الملاعب البديلة لابد أن تكون من المسموح فيها بالحضور الجماهيري، وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق بحضور الجهات الأمنية.

وأضاف عبر الموقع الرسمي: "إذا كانت الملاعب خلاف ذلك، فعلى اتحاد الكرة أن يقوم بالحصول على هذه الموافقات ومن بينها الموافقة الأمنية على حضور الجماهير لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص".

يُذكر أن الأهلي احتل المركز الثالث في الدوري بعد تحقيق خمسة انتصارات متتالية رافعا رصيده لـ39 نقطة من 18 مباراة، ليقلص الفارق مع بيراميدز الذي جمع 42 نقطة من 21 مباراة، خلف الزمالك المتصدر بـ48 نقطة من 19 لقاء.