باريس سان جيرمان في ورطة هجومية أمام اليونايتد

تلقى المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان “توماس توخيل” المزيد من الأخبار غير السارة قبل المواجهة المُرتقبة أمام مانشستر يونايتد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد منتصف هذا الأسبوع.

الأطباء أكدوا لتوماس توخيل عدم قدرة المهاجم الدولي الأوروجوياني “إدينسون كافاني” على اللحاق بهذه المباراة بسبب الإصابة التي ألمت به في الفخذ خلال مباراة بوردو بالدوري الفرنسي يوم أمس السبت، لينضم إلى قائمة المصابين التي تشمل أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم “نيمار جونيور” المتواجد في برشلونة لتلقي العلاج.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية في عددها الصادر اليوم الأحد بأن كافاني سيغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء، ونقلت الصحيفة الخبر على لسان مصدر من داخل النادي الباريسي.

ويفتقد سان جيرمان بالفعل نجمه البرازيلي نيمار، الذي يغيب بسبب إصابة خطيرة في الكاحل، بالتالي سيصبح كيليان مبابي المهاجم الوحيد المتبقي في التشكيلة الأساسية، الأمر الذي سيُخفف من العبء على مدافعي اليونايتد وسيحرر الفريق نحو الأمام لتسجيل الأهداف.

وقال توماس توخيل لمحطة (تي.إف 1) التلفزيونية الفرنسية في وقت سابق “سيصدر النادي بيانًا في وقت لاحق عن إصابة كافاني. في رأيي أن الخبر لن يكون جيدا. هناك بصيص من الأمل. نحن نأمل دائمًا، لكن نتيجة الاختبار الأول لم تكن جيدة”.

وأصيب كافاني قرب نهاية الشوط الأول أمام بوردو وخرج من الملعب بعد فترة قصيرة من تسجيل هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء.