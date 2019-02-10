- 1/2
- 2/2
قال رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن النادي بدأ مفاوضات رسمية مع نادي الشارقة الإماراتي للحصول على خدمات علي زين لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق خلال مباراة كأس السوبر الإفريقي التي تقام في المغرب خلال شهر أبريل المقبل.
وأوضح أن الأهلي في انتظار الرد النهائي من جانب مسؤولي نادي الشارقة، خاصة أن اللاعب رحببشدة بالانضمام إلى الفريق بعد انتهاء مشاركة فريقه في بطولة آسيا للأندية، ويتبقى فقط حسم كافة الأمور بين الناديين، حيث يقود المفاوضات الكابتن عمر شوقي رئيس جهاز كرة اليد رجال بالنادي.
وأضاف أن إدارة النشاط الرياضي عقدت أكثر من جلسة مع السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني لتلبية كافة طلباته، وأن هناك
يأتي ذلك إلى جانب وجود ٨ لاعبين دوليين في صفوف الفريق شاركوا بقوة في كأس العالم الأخيرة، وهم محمد عصام الطيار وإسلام حسن وإبراهيم المصري وعمر حجاج وعمر الوكيل بكار وأحمد خيري وعبدالرحمن فيصل وتواجد التونسي يوسف معرف مع منتخب بلاده خلال البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يبدأ مفاوضاته مع الشارقة لضم نجم منتخب اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.