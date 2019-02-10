المصائب تتوالى على باريس سان جيرمان قبل موقعة مانشستر يونايتد

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أكد الألماني توماس توخيل، مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إن مهاجمه الأوروجوياني إدنسون كافاني لن يشارك في مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وتعرض كافاني للإصابة في مباراة سان جيرمان وبوردو أمس السبت، وخرج من الملعب في الدقيقة 46، بعد أن أحرز هدف فوز فريقه من ركلةجزاء في الدقيقة 42.
واعترف توخيل بأن الأنباء التي تخص إصابة كافاني ليست جيدة على الإطلاق، وقال إن باريس سان جيرمان سيعلن طبيعة الإصابة والفترة التي سيغيبها كافاني خلال ساعات، بعد إجراء المزيد من الفحوص الطبية.
وأضاف توخيل بقوله: "بالطبع فإنني قلق من مواجهة مانشستر يونايتد، لأننا نفتقد
وسيطرت الحسرة على تصريحات توخيل، وتابع بقوله: "في غياب نيمار وكافاني، فإننا سنعاني كثيراً، لأن الخطة البديلة لن تفلح في ظل هذا النقص الرهيب في صفوف الفريق".
ويستضيف مانشستر يونايتد فريق باريس سان جيرمان على ملعب أولد ترافورد يوم الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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