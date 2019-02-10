بالصور.. جولة رئيس الوزراء ووزير الرياضة بالصالة المغطاة في محافظة أسوان

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن ابوهاشم قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقديه داخل الصالة المغطاة بمحافظة أسوان. بمحافظة أسوان. وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، المدينة الشبابية بأسوان والتى من المقرر أن تستقبل الشباب المشارك بملتقى الشباب العربى الإفريقى، واسبوع الشباب الأفريقي في اسوان، على هامش اعلان مدينة اسوان عاصمة الشباب الأفريقي.

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