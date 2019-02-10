منتخب الصالات يُكرر فوزه على الكويت وديًّا

كتب - عبدالرحمن ابوهاشم

فاز المنتخب الوطني لكرة الصالات على مُضيفه الكويت، بهدفين لهدف واحد، وذلك في مباراة ودية جمعت المنتخبين في صالة نادي اليرموك مساء أمس.

انتهى الشوط الأول بتقدم الكويت بهدف لعبدالرحمن

الطويل، وتعادل الفراعنة وتقدم عن طريق مصطفى عيد وإبراهيم إيكا، على الترتيب.

وكان منتخبنا الوطني تفوق على الكويت بالنتيجة نفسها مساء الخميس الماضي،

وذلك في إطار استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس أمم أفريقيا بالمغرب (يناير 2020).

ويقود منتخب الصالات، هشام صالح كمدير فني، ونادر رشاد كمدرب عام، بينما يترأس بعثة الفراعنة في الكويت، محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.