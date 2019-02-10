الإسماعيلي يرد على قرار عودته لدوري أبطال أفريقيا

الإسماعيلي

كتبت- نورهان فضل:

قال محمد الكلية، أمين صندوق الإسماعيلى، والذي حضر جلسة الاستماع بمقر الكاف اليوم، أنه لم يتلق قرارًا حتى الآن بعودة الدراويش لدوري أبطال أفريقيا، وأن القرار سيخرج مساء اليوم الأحد.

جاء ذلك عقب ما أعلنته قنوات بي إن سبورت الرياضية، منذ قليل، عن عودة الإسماعيلي رسميًا إلى منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد رفع العقوبة الموقعة عليه بالاستبعاد.

عقد الاتحاد الأفريقى اليوم الأحد جلسة استماع لمسئولى النادى الإسماعيلى بالعاصمة الغانية أكرا للبت فى التظلم الذى تقدم

به مسئولو الدراويش، وحضر الجلسة الثلاثى محمد الكلية أمين صندوق النادى الإسماعيلى ونهاد حجاج المستشار القانونى للدراويش ونصر عزام المحامى فى أكرا عاصمة غانا لحضور جلسة الاستماع التى يعقدها الاتحاد الأفريقى اليوم الأحد ، ومن المقرر أن يتم الاستماع لمسئولى الفريقين الذين حضروا المباراة من أرض الملعب للوقوف على صحة تظلم الإسماعيلى من عدمه سعيًّا لإعادة الفريق لمنافسات البطولة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا عن استبعاد الإسماعيلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019 ، وكان حكم مباراة الإسماعيلي والأفريقي التونسي، ذكر في تقريره أن جماهير الإسماعيلي ألقت حجارة وزجاجات مياه على الحكم المساعد والفريق الضيف خاصة في الدقيقة 86 أثناء تنفيذ لاعب الأفريقي لركلة ركنية.

وأضاف تقرير الحكم إلى أنه فشل في استكمال المباراة ليقرر إلغاءها ويتوجه الفريقان وطاقم الحكام إلى غرف خلع الملابس تحت حماية الأمن لتجنب التعرض للأذى من الجماهير.

وجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة قررت استبعاد الإسماعيلي من المشاركة في النسخة الجارية وإلغاء نتيجتي المباراتين اللتين لعبهما الدراويش ضد مازيمبي والأفريقي.