الأهلي يمدد عقد عمرو السولية

عمرو السولية كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: أعلن الكابتن سيد عبدالحفيظ مدرب الكرة بالأهلي عن تمديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم عاملين ليصبح إجمالي عقده الحالي ثلاث سنوات ونصف. الحالي ثلاث سنوات ونصف. جاء ذلك بناءً على رؤية الجهاز الفني والتي تحدث بشأنها عبدالحفيظ مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بشئون كرة القدم وتمت الموافقة على تمديد عقد السولية بعد الجلسة التي عقدها معه عبدالحفيظ والاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالعقد الجديد.

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