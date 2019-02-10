اونلاين | Premier League - لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي man city وتشيلسي بث مباشر 10-2-2019 - يلاشوت الجديد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Premier League - لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي man city وتشيلسي بث مباشر 10-2-2019 - يلاشوت الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي التشكيلة الأساسية التي سيخوض على أثرها مباراة تشيلسي المحدد لها السادسة مساء اليوم بملعب "الاتحاد" في قمة مباريات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
التشكيلة الاساسية لنادي مانشستر سيتي جاءت كالتالي..
كما أعلن ساري المدير الفني لنادي تشيلسي التشكيلة الاساسية التي سيخوض على أثرها مباراة مانشستر سيتي والتي جاءت كالتالي..
وتعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم بروفة للمباراة النهائية التي تجمع بين الفريقين بملعب "ويمبلي" يوم 24 فبراير الجاري في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.
ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة الاحتفاظ بالصدارة كذلك الثأر من الهزيمة التي تعرض لها في مباراة الدور الأول التي جمعتهما بملعب "ستامفورد بريدج" بهدفين دون مقابل، في حين يتطلع تشليسي لتأمين موقعه في المربع الذهبي المؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أوروبا وذلك بحصد النقاط الثلاث.
واستعاد تشيلسي توازنه في مسابقة الدوري الإنجليزي بفوزه في الجولة الماضية على هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة بعدما تلقى هزيمتين قاسيتين أمام أرسنال وبورنموث بنتيجة – 2 ، 0 – 4 على الترتيب.
ويعقد تشيلسي آماله على البلجيكي إدين هازارد وجونزالو هيجواين من أجل تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وسيحظى الفريق اللندني بمؤازرة ليفربول في مباراة اليوم، لاسيما وأن خسارة مانشستر سيتي ستعزز من آمال محمد صلاح ورفاقه في حصد لقب "البريميرليج" هذا الموسم للمرة الاولى منذ 29 عاماً.
في حين سيحظى مانشستر سيتي بمؤازرة مانشستر يونايتد وجماهيره رغم العداء التاريخي الذي يجمع بين الناديين، لاسيما وأن فوز الفريق السماوي في مباراة اليوم سيعزز من آمال "الشياطين الحمر" في التواجد بالمربع الذهبي.
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