اونلاين | لايف Bin sport.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي فى الدورى الانجليزى بدون تقطيع يلا شوت | كول حصري| اون لاين

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وقد يحدد ملعب "أولد ترافورد" هوية بطل بريميرليج هذا الموسم، حيث يستضيف مانشستر يونايتد في المباريات المقبلة فريقي ليفربول والسيتي اللذان يتنازعان على الصدارة.
أول مباراة لمانشستر يونايتد، بعد مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ستجمعه بليفربول يوم 24 فبراير الجاري في الجولة الـ27 لبريميرليج.
وكان ليفربول كسر عقدته أمام الشياطين الحمر في لقاء الدور الأول الذي انتهى (3-1) للريدز، بعد تحقيق أول فوز على اليونايتد في الدوري الإنجليزي منذ شهر مارس 2014.
ويعيش اليونايتد أفضل فتراته حاليًا تحت قيادة أولي سولشيار، إذ لم يعرف الفريق أي هزيمة تحت قيادته في آخر 9 جولات، محققًا الفوز في 8 مباريات والتعادل مرة وحيدة.
يونايتد الذي أزاح تشيلسي مؤقتًا من المركز الرابع إذا حقق الفوز على ليفربول سيضيق الخناق أكثر على توتنهام الثالث، بينما يسعى الريدز للفوز للحفاظ على فارق النقاط مع السيتي.
وبعد 3 جولات فقط وتحديدًا يوم 16 مارس المقبل، سيستضيف مانشستر يونايتد جاره مانشستر سيتي، حيث يرغب الفريق الأحمر في الثأر من خسارته (3-1) بالدور الأول.
ويستهدف يونايتد مواصلة صحوته، فيما سيسعى السيتي لتفادي هزيمة جديدة، قد تبعده عن قمة الترتيب وتقلص آماله في الاحتفاظ باللقب قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.لايف Bin sport.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي فى الدورى الانجليزى بدون تقطيع يلا شوت | كول حصري| اون لاين
يترقب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول، نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي المحدد لها اليوم، الأحد على ملعب "الاتحاد" فى قمة مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
لايف Bin sport.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي فى الدورى الانجليزى بدون تقطيع يلا شوت | كول حصري| اون لاين
محمد صلاح سيؤازر ناديه القديم تشيلسي فى مباراة اليوم، ويأمل نجم ليفربول فى خسارة مانشستر سيتى ضد الفريق اللندنى لمواصلة الاحتفاظ بصدارة الدورى الإنجليزى.
لايف Bin sport.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي فى الدورى الانجليزى بدون تقطيع يلا شوت | كول حصري| اون لاين
وتغلب ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة ذاتها، حيث يتصدر "الريدز" حالياً جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 65 نقطة من 26 مباراة، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على مانشستر سيتى صاحب الوصافة والذى سيخوض اللقاء الـ27 فى المسابقة اليوم أمام تشيلسى.
لايف Bin sport.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي فى الدورى الانجليزى بدون تقطيع يلا شوت | كول حصري| اون لاين
ويسعى مانشستر سيتى لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم لمواصلة الاحتفاظ بالصدارة وكذلك الثأر من الهزيمة التى تعرض لها فى مباراة الدور الأول التى جمعتهما على ملعب "ستامفورد بريدج" بهدفين دون مقابل، فى حين يتطلع تشليسى لتأمين موقعه فى المربع الذهبى المؤهل للنسخة المقبلة من مسابقة دورى أبطال أوروبا وذلك بحصد النقاط الثلاث.
لايف Bin sport.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي فى الدورى الانجليزى بدون تقطيع يلا شوت | كول حصري| اون لاين
واستعاد تشيلسي توازنه فى مسابقة الدورى الإنجليزى بفوزه فى الجولة الماضية على هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة بعدما تلقى هزيمتين قاسيتين أمام أرسنال وبورنموث بنتيجة – 2 ، 0 – 4 على الترتيب.
لايف Bin sport.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي فى الدورى الانجليزى بدون تقطيع يلا شوت | كول حصري| اون لاين
ويعقد تشيلسى آماله على البلجيكى إدين هازارد وجونزالو هيجواين من أجل تحقيق الفوز فى مباراة اليوم، وسيحظى الفريق اللندنى بمؤازرة ليفربول فى مباراة اليوم، لاسيما أن خسارة مانشستر سيتي ستعزز من آمال محمد صلاح ورفاقه فى حصد لقب "البريميرليج" هذا الموسم للمرة الأولى منذ 29 عاماً.
لايف Bin sport.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي فى الدورى الانجليزى بدون تقطيع يلا شوت | كول حصري| اون لاين
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