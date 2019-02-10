اونلاين | لايف Bin sport.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي فى الدورى الانجليزى بدون تقطيع يلا شوت | كول حصري| اون لاين

وقد يحدد ملعب "أولد ترافورد" هوية بطل بريميرليج هذا الموسم، حيث يستضيف مانشستر يونايتد في المباريات المقبلة فريقي ليفربول والسيتي اللذان يتنازعان على الصدارة.

أول مباراة لمانشستر يونايتد، بعد مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ستجمعه بليفربول يوم 24 فبراير الجاري في الجولة الـ27 لبريميرليج.

وكان ليفربول كسر عقدته أمام الشياطين الحمر في لقاء الدور الأول الذي انتهى (3-1) للريدز، بعد تحقيق أول فوز على اليونايتد في الدوري الإنجليزي منذ شهر مارس 2014.

ويعيش اليونايتد أفضل فتراته حاليًا تحت قيادة أولي سولشيار، إذ لم يعرف الفريق أي هزيمة تحت قيادته في آخر 9 جولات، محققًا الفوز في 8 مباريات والتعادل مرة وحيدة.

يونايتد الذي أزاح تشيلسي مؤقتًا من المركز الرابع إذا حقق الفوز على ليفربول سيضيق الخناق أكثر على توتنهام الثالث، بينما يسعى الريدز للفوز للحفاظ على فارق النقاط مع السيتي.

وبعد 3 جولات فقط وتحديدًا يوم 16 مارس المقبل، سيستضيف مانشستر يونايتد جاره مانشستر سيتي، حيث يرغب الفريق الأحمر في الثأر من خسارته (3-1) بالدور الأول.

ويستهدف يونايتد مواصلة صحوته، فيما سيسعى السيتي لتفادي هزيمة جديدة، قد تبعده عن قمة الترتيب وتقلص آماله في الاحتفاظ باللقب قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.

يترقب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول، نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي المحدد لها اليوم، الأحد على ملعب "الاتحاد" فى قمة مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".