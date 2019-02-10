اونلاين | بث حي HD مان سيتي ضد تشيلسي.. محمد صلاح ينتظر هدية ناديه القديم مشاهدة مباراة MAN CITY VS CHEALSE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي HD مان سيتي ضد تشيلسي.. محمد صلاح ينتظر هدية ناديه القديم مشاهدة مباراة MAN CITY VS CHEALSE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول، نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي المحدد لها اليوم، الأحد على ملعب "الاتحاد" فى قمة مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

محمد صلاح سيؤازر ناديه القديم تشيلسي فى مباراة اليوم، ويأمل نجم ليفربول فى خسارة مانشستر سيتى ضد الفريق اللندنى لمواصلة الاحتفاظ بصدارة الدورى الإنجليزى.

وتغلب ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة ذاتها، حيث يتصدر "الريدز" حالياً جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 65 نقطة من 26 مباراة، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على مانشستر سيتى صاحب الوصافة والذى سيخوض اللقاء الـ27 فى المسابقة اليوم أمام تشيلسى.

ويسعى مانشستر سيتى لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم لمواصلة الاحتفاظ بالصدارة وكذلك الثأر من الهزيمة التى تعرض لها فى مباراة الدور الأول التى جمعتهما على ملعب "ستامفورد بريدج" بهدفين دون مقابل، فى حين يتطلع تشليسى لتأمين موقعه فى المربع الذهبى المؤهل للنسخة المقبلة من مسابقة دورى أبطال أوروبا وذلك بحصد النقاط الثلاث.

واستعاد تشيلسي توازنه فى مسابقة الدورى الإنجليزى بفوزه فى الجولة الماضية على هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة بعدما تلقى هزيمتين قاسيتين أمام أرسنال وبورنموث بنتيجة – 2 ، 0 – 4 على الترتيب.

ويعقد تشيلسى آماله على البلجيكى إدين هازارد وجونزالو هيجواين من أجل تحقيق الفوز فى مباراة اليوم، وسيحظى الفريق اللندنى بمؤازرة ليفربول فى مباراة اليوم، لاسيما أن خسارة مانشستر سيتي ستعزز من آمال محمد صلاح ورفاقه فى حصد لقب "البريميرليج" هذا الموسم للمرة الأولى منذ 29 عاماً.