اونلاين | Manchester City مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر - كورة أون لاين online live -يوتيوب مجانا

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أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية لمواجهة تشيلسي مساء اليوم في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري.

جاءت تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: ايدرسون

خط الدفاع: ووكر، ستونز، لابورت، زيتشينكو

خط الوسط: برناردو سيلفا، رحيم سترلينج، دي بروين، فرناندينو، جوندوجان

خط الهجوم: أجويرو