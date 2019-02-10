اونلاين | Manchester City مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر - كورة أون لاين online live -يوتيوب مجانا

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أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية لمواجهة تشيلسي مساء اليوم في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري.
جاءت تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية كالتالي:
حراسة المرمي: ايدرسون
خط الدفاع: ووكر، ستونز، لابورت، زيتشينكو
خط الوسط: برناردو سيلفا، رحيم سترلينج، دي بروين، فرناندينو، جوندوجان
خط الهجوم: أجويرو
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