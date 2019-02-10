اونلاين | رابط شغال سريع embratoria مباراة مانشستر سيتي بث مباشر| مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 10 فبراير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط شغال سريع embratoria مباراة مانشستر سيتي بث مباشر| مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 10 فبراير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي تسجيل الهدف الثالث لفريقه في مرمى بورنموث خلال المباراة التي جمعتهما في بطولة الدوري الإنجليزي. واستضاف ليفربول نظيره بورنموث في مباراة الجولة الـ26 من بطولة الدوري وتمكن الريدز من الفوز بثلاثية دون رد ليعزز صدارته لجدول الدوري مجددًا. واصل صلاح التقدم في صدارة هدافي الدوري الانجليزي ليرفع رصيده إلى الهدف الـ17، في حين ظل اللاعب الجابوني بيير -ايريميك أوباميانج نجم أرسنال في المركز الثاني برصيد 15 هدف. صراع الموسم الماضي كان محتدمًا بين محمد صلاح وهاري كين وتمكن النجم المصري من حسم اللقب بفارق 3 أهداف عن لاعب المنتخب الإنجليزي.. ويبقى السؤال هنا هل يكرر إنجاز الموسم الماضي ويحصد لقب الهداف متفوقًا على الثلاثي أوباميانج وسيرجيو أجويرو -صاحب الـ14 هدفًا- أو إيدين هازارد -صاحب الـ12 هدفًا-؟ تقدم "الخليج 365"، خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

ويمكن مشاهدة المباراة، على ملعب "الاتحاد" في تمام الساعة 6 مساءً على قنوات "بي إن سبورت".

وشهدت مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في مرحلة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج خسارة فريق الإسباني بيب جوارديولا بهدفين دون رد، ويحاول المستضيف اليوم الثأر لهزيمته في مباراة الدور الأول أمام تشيلسي، ومواصلة الضغط على ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، في حال تحقيقه الفوز على البلوز.

يذكر أن السيتي يحتل المركز الثاني في البريميرليج، بعد أن جمع 62 نقطة من 26 مباراة بالبطولة حتى الآن، وهو عدد مباريات ليفربول نفسه حتى الآن بالمسابقة، أما تشيلسي لديها 50 نقطة في المركز الرابع من 25 مباراة فقط.