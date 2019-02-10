اونلاين | yalla shoot.. مشاهدة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم 10-2-2019 live

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yalla shoot.. مشاهدة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم 10-2-2019 live

يحتضن ملعب "الاتحاد" في السادسة مساء اليوم، المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا مانشستر سيتي وتشيلسي في قمة مباريات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

yalla shoot.. مشاهدة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم 10-2-2019 live

ويملك مانشستر سيتي 62 نقطة من 26 مباراة في صدارة الدوري الإنجليزي قبل انطلاق منافسات الجولة، بينما يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 50 نقطة.

yalla shoot.. مشاهدة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم 10-2-2019 live

وتعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم بروفة للمباراة النهائية التي تجمع بين الفريقين بملعب "ويمبلي" يوم 24 فبراير الجاري في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

yalla shoot.. مشاهدة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم 10-2-2019 live

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة الاحتفاظ بالصدارة كذلك الثأر من الهزيمة التي تعرض لها في مباراة الدور الأول التي جمعتهما بملعب "ستامفورد بريدج" بهدفين دون مقابل، في حين يتطلع تشليسي لتأمين موقعه في المربع الذهبي المؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أوروبا وذلك بحصد النقاط الثلاث.

yalla shoot.. مشاهدة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم 10-2-2019 live

واستعاد تشيلسي توازنه في مسابقة الدوري الإنجليزي بفوزه في الجولة الماضية على هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة بعدما تلقى هزيمتين قاسيتين أمام أرسنال وبورنموث بنتيجة – 2 ، 0 – 4 على الترتيب.

ويعقد تشيلسي آماله على البلجيكي إدين هازارد وجونزالو هيجواين من أجل تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وسيحظى الفريق اللندني بمؤازرة ليفربول في مباراة اليوم، لاسيما وأن خسارة مانشستر سيتي ستعزز من آمال محمد صلاح ورفاقه في حصد لقب "البريميرليج" هذا الموسم للمرة الاولى منذ 29 عاماً.

yalla shoot.. مشاهدة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم 10-2-2019 live

في حين سيحظى مانشستر سيتي بمؤازرة مانشستر يونايتد وجماهيره رغم العداء التاريخي الذي يجمع بين الناديين، لاسيما وأن فوز الفريق السماوي في مباراة اليوم سيعزز من آمال "الشياطين الحمر" في التواجد بالمربع الذهبي.