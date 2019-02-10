اونلاين | بث مباشر| مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 10-2-2019

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بث مباشر| مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 10-2-2019

تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

ويمكن مشاهدة المباراة، على ملعب "الاتحاد" في تمام الساعة 6 مساءً على قنوات "بي إن سبورت".

وشهدت مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في مرحلة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج خسارة فريق الإسباني بيب جوارديولا بهدفين دون رد، ويحاول المستضيف اليوم الثأر لهزيمته في مباراة الدور الأول أمام تشيلسي، ومواصلة الضغط على ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، في حال تحقيقه الفوز على البلوز.

يذكر أن السيتي يحتل المركز الثاني في البريميرليج، بعد أن جمع 62 نقطة من 26 مباراة بالبطولة حتى الآن، وهو عدد مباريات ليفربول نفسه حتى الآن بالمسابقة، أما تشيلسي لديها 50 نقطة في المركز الرابع من 25 مباراة فقط.