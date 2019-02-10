رياضة | الحصان الأسود التتويج الغائب عن دوري الأبطال منذ 15 عاماً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحصان الأسود التتويج الغائب عن دوري الأبطال منذ 15 عاماً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري أبطال أوروبا البطولة الأقوى عالمياً على مستوى الأندية والتتويج بلقب ذات الأذنين أمر ليس بسهل على الأطلاق والسبب في ذلك قوة الأندية التي تشارك في البطولة بصفة دورية ومستمرة حيث تغيب المفاجأت عن المتوجين باللقب منذ ما يقرب من 15 عاماً حيث لم يتوج اي فريق غير مرشح للقب. وفي التقرير التالي يسلط معكم - موقع السعودية نيوز 365 - الضوء على أبرز الأندية القادرة على تحقيق مفاجأة بورتو الذي توج بالبطولة في نسخة عام 2004 تحت قيادة السبيشيال وان جوزيه مورينيو.

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