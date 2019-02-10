رياضة | الأهلي يسلم شكواه للجنة الأولمبية

أرسلت إدارة النادي صباح اليوم شكوى الأهلي للجنة الأولمبية المصرية؛ بسبب انتهاك اللوائح في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وممثليها والذي جرى بمقر الاتحاد يوم 6-2-2019.

وطالب الأهلي في شكواه باتخاذ اللازم قانونًا حيال انتهاك اللوائح والسماح لرئيس الزمالك «الموقوف» من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحضور الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه بشكل رسمي.

وحرصت إدارة النادي على دعم شكوى الأهلي بخمسة مستندات رسمية تؤكد على أن اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية رسميٌّ وليس تنسيقيًا حسبما جاء على لسان المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة.

وتطرق الأهلي أيضًا إلى التجاوز بألفاظ خارجة لرئيس الزمالك في حق ممثل الأهلي المهندس خالد مرتجي والذي غادر الاجتماع احتجاجًا على انتهاك اللوائح وعم الالتزام بقرارات اللجنة الأولمبية.