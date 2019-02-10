شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ريال مدريد يؤكد قدرة فريقه على عبور عقبة أياكس والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، اليوم الأحد، أن فريقه مرشح بقوة لتخطي عقبة أياكس أمستردام الهولندي عندما يتواجه الفريقان الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال سولاري "ريال مدريد مرشح للفوز في التشامبيونز نظرا لتاريخه الكبير، فضلا عن الفترة الجيدة التي يمر بها ومنحتنا الثقة، لكن أفضلية مدريد حددتها السنوات".

ويمر الريال حاليا بأفضل فتراته في الموسم الحالي بعد أن فاز في آخر خمس مباريات بالدوري الإسباني كان آخرها في ديربي مدريد على جاره أتلتيكو (3-1) ليحتل وصافة الليجا خلف برشلونة المتصدر.

وأمام الفريق الكتالوني سيتحدد مصير الريال هذا الموسم، حيث يصطدم به في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 27 فبراير الجاري على ملعب "سانتياجو برنابيو" بعد تعادل الفريقين ذهابا (1-1)، ثم يخوضان مواجهة الكلاسيكو المرتقبة في الليجا بعدها بثلاثة أيام على نفس الملعب.

ويقف التاريخ في صف الفريق الملكي حيث لم يخسر في مجموع المباراتين في أي دور إقصائي بدوري الأبطال منذ مايو 2015 عندما خرج على يد يوفنتوس.

وخاض الريال 8 جولات في دور الـ16 بدوري الأبطال دون هزيمة، وكانت آخر هزيمة له في 2010 أمام أولمبيك ليون حين خسر في فرنسا بهدف نظيف، قبل أن يتعادل إيابا على أرضه (1-1).