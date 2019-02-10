شكرا لقرائتكم خبر عن الحصان الأسود التتويج الغائب عن دوري الأبطال منذ 15 عاماً والان مع التفاصيل

الخليج 365- دوري أبطال أوروبا البطولة الأقوى عالمياً على مستوى الأندية والتتويج بلقب ذات الأذنين أمر ليس بسهل على الأطلاق والسبب في ذلك قوة الأندية التي تشارك في البطولة بصفة دورية ومستمرة حيث تغيب المفاجأت عن المتوجين باللقب منذ ما يقرب من 15 عاماً حيث لم يتوج اي فريق غير مرشح للقب.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على أبرز الأندية القادرة على تحقيق مفاجأة بورتو الذي توج بالبطولة في نسخة عام 2004 تحت قيادة السبيشيال وان جوزيه مورينيو.

بوروسيا دورتموند

وصلت بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم إلى دور الستة عشر وإنحصر لقب الحصان الأسود بين فريقين قادرين على صنع المفاجأة لكن القرعة وضعتهما وجهاً لوجه الفريق الأول هو بروسيا دورتموند الذي لم يكن يجذب إليه أي أنظار قبل بداية الموسم الجاري.

قبل بداية الدوري قررت إدارة بروسيا التعاقد مع المدير الفني لوسيان فافر السويسري متوسط الشهرة الذي لم يحظى بأهتمامات من جانب الأندية الأوروبية الكبرى كما أن موسم إنتقالات الفريق لم يكن بالجيد حيث تعاقد مع بعض اللاعبين المغمورين امثال ديالو وديلايني وبعض اللاعبين للهروب من شبح الدكة امثال حكيمي والكاسير.

وعلى مستوى تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم الجاري فإن رفقاء ماركو رويس قد وصلوا إلى أكبر البطولات الأوروبية بعد إحتلالهم المركز الرابع وبفارق الأهداف عن بايرليفركوزن كما عانى الفريق من بداية غير مبشرة على المستوى المحلي والاوروبي في بداية الموسم قبل أن ينفجر الفريق بصورة كبيرة.

محلياً يحتل بروسيا دورتموند المركز الاول في صدارة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني كما أنه نجح في التأهل إلى دور الستة عشر من البطولة متصدر لمجموعته على حساب فريق عريق مثل أتلتيكو مدريد الاسباني.

ونجحت المواهب الشابة المغمورة التي تعاقدت معها إدارة بروسيا في الانسجام بصورة سريعة للغاية وتمكنت من فرض أسلوب لعب جديد يميل إلى الكرة السريعة والانتقال من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية بكل سهولة ويسر الامر الذي جعل بروسيا دورتموند يلعب كمنظومة ثابتة غير متغيرة.

ومن أبرز الصفقات التي جلبها بروسيا دورتموند اللاعب أكسيل فيتسل الذي إرتدى القميص الاصفر دون ضجة إعلامية أو صخب لكنه إستطاع إثبات مقولة قائد بلا شارة وقاد خط وسط الفريق في أكثر من مناسبة بصورة رائعة.

توتنهام هوتسبيرز

على الرغم من أنه لم يبرم أي صفقات خلال الميركاتو الصيفي الماضي أو الميركاتو الشتوي في يناير إلى أن توتنهام يصنف كواحد من الفرق الناجحة أوروبياً هذا الموسم حيث يعكف الفريق على بناء ملعب جديد ودائماً ما تساند الإدارة بوكينينو المدير الفني للفريق الذي احتفل بعامه الخامس على رأس القيادة الفنية للسبيرز.

ودائماً ما ينجح بوكيتينو في وضع فريقه بين الكبار على الرغم من مستوى الامكانيات التي يتوفر عليها ويراهن الفريق هذا الموسم على الاستقرار محلياً كان او اوروبياً وفي حالة نجح توتنهام في تخطي عقبة بروسيا دورتموند من الممكن أن يعيد للأذهان مرة مفاجأة بورتو 2004 ويتوج بدوري الأبطال هذا الموسم.

ليبقى السؤال واضحاً هل يقدر بروسيا او توتنهام على إحداث المفاجأة أم أن الريال وبرشلونة ويوفنتوس لهم رأي آخر ؟