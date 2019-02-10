شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل دورتموند يحيي أمال بايرن ميونخ في البوندسليجا والان مع التفاصيل

الخليج 365- لم يسلم فريقا بوروسيا دورتموند، المتصدر، أو بايرن ميونخ، الوصيف، من التعثر في آخر 3 مواجهات لهما في غضون ثمانية أيام، ولكن ربما يشعر بايرن بحالة أكبر من الثقة قبل التحديات المقبلة.

وضيق بايرن الفارق الذي يفصله عن دورتموند في صدارة الدوري الألماني من 7 نقاط إلى 5.

وتراجعت نتائج دورتموند بشكل ملحوظ مؤخرا، حيث تعادل مع آينتراخت فرانكفورت 1-1، في البوندسليجا ثم ودع كأس ألمانيا بخسارته أمام فيردر بريمن بركلات الجزاء الترجيحية، قبل أن يفرط في تقدمه بثلاثة أهداف أمس السبت، ويكتفي بالتعادل 3-3، مع هوفنهايم.

وعلى الجانب الآخر، سقط بايرن أمام مضيفه باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يحول تأخره أمام مضيفه هيرتا برلين إلى الفوز 3-2، في مسابقة الكأس، وأتبع ذلك بالفوز على شالكه 3-1، أمس السبت، في الدوري المحلي.

وأعرب سيرجي جنابري، النجم الصاعد في بايرن ميونخ، الذي سجل هدفين في شباك هيرتا ثم نجح في هز شباك شالكه أمس، عن سعادته البالغة بسبب تطور مستواه وتحسن نتائج فريقه.

وقال جنابري: "كان تقدما حاسما في الكأس وحصدنا النقاط الثلاث بالأمس أمام شالكه، هذا الأمر يعزز من ثقتنا بأنفسنا".

وأضاف: "كنا ندرك أنه لا بديل أمامنا سوى الفوز في جميع المباريات بصرف النظر عن نتائج دورتموند، أن نبقي على فرصتنا قائمة، وأن نبذل كل ما في وسعنا ونحاول مجاراتهم".

ومن جانبه، قال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل هدفا في شباك شالكه، وساهم في صناعة الهدفين الآخرين "يدرك دورتموند أن هناك ضغوطا مفروضة عليه من جانبنا".

وشدد المدافع جوشوا كيميتش، على أن بايرن لن يستسلم في صراعه على الفوز بلقب البوندسليجا للمرة السابعة على التوالي.

وقال كيميتش: "بالتأكيد أتمنى أن ينال التوتر من دورتموند، فارق 7 نقاط يختلف تماما عن فارق 5 نقاط من الناحية النفسية".

ونجح نيكو كوفاتش، مدرب بايرن، في تطوير أداء الفريق مؤخرا، لكن لا يزال النادي البافاري يعاني من أزمة دفاعية كادت أن تكلفه الكثير أمام شالكه.

ويحتاج بايرن إلى تعزيز قدراته الدفاعية خلال المباراة الصعبة أمام ليفربول الإنجليزي، في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، يوم 19 من الشهر الجاري.

كما أن دورتموند يواجه مهمة شرسة على ملعب توتنهام الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل، في البطولة القارية.

وقال مانفريد ستيفيس، المدرب المساعد لدورتموند، في إشارة لنتيجة مباراة هوفنهايم: "لعبنا بسذاجة دفاعية وخسرنا المعركة الحاسمة".

وافتقد دورتموند أمس، جهود قائده ماركو ريوس، كما غاب المدرب لوسيان فافر عن المباراة، لكنه كان على اتصال مباشر بمساعديه عبر الهاتف طوال أحداث المباراة.

وقال جوليان فيجيل، مدافع دورتموند: "علينا أن نتعلم الدرس، لا يمكن أن نسمح لهذا الأمر بأن يتكرر".