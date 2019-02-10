لعنة الإصابات تضرب باريس سان جيرمان

ضربت "لعنة الإصابات" صفوف باريس سان جيرمان الفرنسى قبل مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزى بعد غد الثلاثاء على ملعب "أولد ترافورد" فى "ذهاب" دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وتبدو حظوظ المهاجم الأوروجواياني إدينسون كافانى فى اللحاق بمواجهة مانشستر يونايتد صعبة للغاية، حيث يعانى من تمزق فى عضلات الفخذ الأيمن، وهى الإصابة التى أجبرته على مغادرة مباراة باريس سان جيرمان وبوردو التى أقيمت مساء أمس على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الدورى الفرنسى فى الدقيقة 46.

ويفتقد باريس سان جيرمان في مباراة مانشستر يونايتد لجهود النجم البرازيلي نيمار الذى يعانى من التواء شديد فى الكاحل وآلام فى مشط القدم، بنفس موضع الإصابة القديمة التى أبعدته أكثر من 3 أشهر الموسم الماضى.

وصعد باريس سان جيرمان لدور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بينما تأهل مانشستر يونايتد بعدما حل وصيفاً في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط.

وستشهد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان تطبيق "تقنية الفيديو"، بعدما قرر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" استخدام تلك التكنولوجيا للمرة الأولى فى تاريخ المسابقة بداية من دور الـ16.

ولاشك أن غياب نيمار وكافاني عن المشاركة في مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد سيعزز كثيراً من فرص كتيبة أولي سولشاير المدير الفني لـ"الشياطين الحمر" في تحقيق الفوز.

واقتحم مانشستر يونايتد المربع الذهبى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى بعدما تغلب على فولهام بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة "البريميرليج".ورفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 51 ليحتل المركز الرابع "مؤقتاً" فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، فى انتظار ما ستفسر عنه نتيجة مباراة تشيلسى ومانشستر سيتى التى تنطلق فى السادسة مساء اليوم على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة ذاتها.