قاد المغربى يوسف النصيرى فريق ليجانيس لتحقيق الفوز على ريال بيتيس بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "بوتاركى"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا". وسجل يوسف النصيرى 3 أهداف "هاتريك" فى الدقائق 22 و36 و66 من عمر المباراة. وبات يوسف النصيرى أول لاعب فى تاريخ نادى ليجانيس يتمكن من تسجيل 3 أهداف بمباراة واحدة فى الدوري الإسبانى "الدرجة الممتازة". هذا الفوز رفع رصيد ليجانيس إلى 29 نقطة فى المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدورى الإسبانى، بينما توقف رصيد ريال بيتيس عند 32 نقطة فى المركز السادس.

كانت هذه تفاصيل خبر المغربى يوسف النصيرى يسجل ثلاثية تاريخية فى الدورى الإسبانى.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.