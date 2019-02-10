شكرا لقرائتكم الأهلي يرسل شكواه ضد اتحاد الكرة للكاف ويدعم موقفه بـ 5 مستندات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أرسلت إدارة النادي الأهلي إلى اتحاد الكرة صباح اليوم شكوى النادي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم؛ بسبب انتهاك اللوائح في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وممثليها، والذي جرى بمقر الاتحاد يوم 6-2-2019.
ووفقاً لما أكده الموقع الرسمي للأهلى فإن الأهلى طالب في شكواه باتخاذ اللازم قانونًا حيال انتهاك اللوائح، والسماح لرئيس الزمالك «الموقوف» من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحضور الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه بشكل رسمي.
وحرصت إدارة النادي على دعم شكوى الأهلي بخمسة مستندات رسمية تؤكد على أن اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية رسميٌّ وليس تنسيقيًا حسبما جاء على لسان المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة.
وسرد الأهلي في شكواه كافة الكواليس الخاصة بالاجتماع وتجاوز رئيس الزمالك الموقوف قانونًا في حق ممثل الأهلي المهندس خالد مرتجي الذي غادر الاجتماع بالتنسيق مع مجلس إدارة ناديه احتجاجًا على انتهاك اللوائح وعدم الالتزام بقرارات «كاف» صاحب قرار إيقاف رئيس الزمالك.
وكان اليوم السابع قد أنفرد بشكوى الأهلى لرئيس الزمالك للكاف قبل انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الطاريء أمس السبت.
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