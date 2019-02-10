شكرا لقرائتكم إذاعة تونسية تؤكد رفع الإيقاف عن الإسماعيلى وعودته لدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت إذاعة "شمس إف إم" التونسية، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، قرر رفع الإيقاف عن نادي الإسماعيلي وعودته مجدداً للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وأضافت الإذاعة التونسية، أن "الكاف" قرر قبول الطعن المقدم من نادي الإسماعيلي ضد قرار إستبعاده من المشاركة بمسابقة دوري ابطال افريقيا بسبب أعمال الشغب التي شهدتها مباراة الفريق ضد الأفريقي التونسي بإستاد الإسماعيلية ضمن منافسات دور المجموعات.

وعقد الاتحاد الافريقى اليوم الأحد جلسة إستماع لمسئولى النادى الاسماعيلى بالعاصمة الغانية "أكرا" للبت فى التظلم الذى تقدم به مسئولو الدراويش ضد عقوبة الأقصاء من مسابقة دوري ابطال افريقيا.

وتواجد الثلاثى محمد الكلية أمين صندوق النادى الاسماعيلى ونهاد حجاج المستشار القانونى للدراويش ونصر عزام المحامى فى أكرا عاصمة غانا لحضور جلسة الاستماع التى عقدها الاتحاد الافريقى اليوم الاحد، وتم الاستماع لمسئولى الفريقين الذين حضروا المباراة من أرض الملعب للوقوف على صحة تظلم الإسماعيلى من عدمه سعيا لاعادة الفريق لمنافسات البطولة.

واستند مسئولو الاسماعيلى فى تظلمهم للمادة 12 من لائحة الاتحاد الافريقى والتى تنص على وجوب نزول الجماهير لأرض الملعب أو إصابة أحد أفراد الفريق الضيف لإصدار عقوبة الاقصاء من منافسات دوري الابطال الافريقى وهو مالم يتحقق فى مباراة الدراويش مع بطل تونس .

من جانبه، أكد محمد الكلية أمين صندوق الإسماعيلي والذي حضر جلسة الاستماع بمقر الكاف اليوم أنه لم يتلق قرار حتي الآن بعودة الدراويش لدوري الأبطال، وأن القرار سيخرج مساء اليوم الأحد.

تابع الكلية أن الإسماعيلي قدم الدفوع التي تثبت صحة موقفه وأن العقوبة لا تتناسب مع حجم الواقعة، حيث أن لوائح الكاف تنص علي إقصاء الفريق من البطولة حال توافر شرطين وهما اقتحام الجماهير لأرض الملعب أو الاعتداء علي الفريق الضيف.

تابع: قدمنا فيديوهات حية تثبت موقفنا وتؤكد أن الجماهير لم تقتحم أرضية الملعب بالإضافة إلي تقديم فيديو مسجل للمدير الفني للإفريقي يؤكد خلاله أن فريقه تلقي استقبال جيد للغاية من إدارة الدراويش ولم يحدث أي اعتداء علي البعثة التونسية خلال تواجدها في محافظة الإسماعيلية.