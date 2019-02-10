شكرا لقرائتكم الأهلي يغادر فندق الإقامة في تنزانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر فريق الأهلي منذ قليل فندق الإقامة في العاصمة التنزانية دار السلام لخوض مرانه الأول على ملعب "جيم خانا" الذى يبعد عن مقر إقامة الاهلي في دار السلام بـ15 دقيقة تقريباً.

كانت البعثة قد وصلت صباح اليوم، الأحد، إلى العاصمة التنزانية دار السلام؛ استعداداً لمواجهة فريق سيمبا الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط ، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بـ4 نقاط، يليه «سيمبا» في المركز الثالث بثلاث نقاط بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائري الترتيب برصيد نقطتين فقط.