شكرا لقرائتكم إكرامى: الأهلى لا ينساق وراء الأفعال الكيدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غرد شريف اكرامى حارس مرمى النادي الاهلى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر موجهاً رسالة غامصة، جاء نصها كالتالي: "‏التصريحات الغير مسئوله، ردود الأفعال الصبيانيه و الأفعال الكيديه ليست في قاموس الأهلي، فالأهلي كيان شعبي كبير ومسئولياته أكبر من أن تكون رياضيه فقط، سيبقي الأهلي كبيراً وعظيماً بتاريخه و مواقفه قبل بطولاته و ألقابه و سيظل التاريخ شاهداً دائماً علي انتصاره". وكان مجلس ادارة الأهلى قد أصدر العديد من القرارات فى اجتماعه أمس السبت، وصفها البعض بالثورية فى ظل الحرب التى يتعرض لها النادى هذا الموسم -حسب وصف جماهيره" ويتواجد شريف إكرامى حاليأ فى تنزانيا مع بعثة الأهلى استعداداً لمواجهة سيمبا التنزاني الثلاثاء فى رابع مواجهات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا.



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