رقم تاريخي للمغربي يوسف النصيري بالدوري الإسباني

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جدة - عمرو شويل قاد المغربي يوسف النصيري فريق ليجانيس لتحقيق الفوز على ريال بيتيس بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "بوتاركي"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".
وسجل يوسف النصيري 3 أهداف "هاتريك" فى الدقائق 22 و36 و66 من عمر المباراة.
وبات يوسف النصيري أول لاعب فى تاريخ نادي ليجانيس يتمكن من تسجيل 3 أهداف بمباراة واحدة فى الدوري الإسباني "الدرجة الممتازة".
هذا الفوز رفع رصيد ليجانيس إلى 29 نقطة في المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد ريال بيتيس عند 32 نقطة في المركز السادس.
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