شكرا لقرائتكم لعنة الإصابات تطارد الباريسيين قبل مواجهة مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضربت "لعنة الإصابات" صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي قبل مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد غد الثلاثاء بملعب "أولد ترافورد" فى "ذهاب" دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وتبدو حظوظ المهاجم الأوروجواياني إدينسون كافاني في اللحاق بمواجهة مانشستر يونايتد صعبة للغاية حيث يعاني من تمزق في عضلات الفخذ الأيمن وهي الاصابة التي أجبرته على مغادرة مباراة باريس سان جيرمان وبوردو التي أقيمت مساء أمس بملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الدوري الفرنسي في الدقيقة 46.

ويفتقد باريس سان جيرمان في مباراة مانشستر يونايتد لجهود النجم البرازيلي نيمار الذي يعانى من التواء شديد فى الكاحل وآلام فى مشط القدم، بنفس موضع الإصابة القديمة التى أبعدته أكثر من 3 أشهر الموسم الماضى.

وصعد باريس سان جيرمان لدور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بينما تأهل مانشستر يونايتد بعدما حل وصيفاً في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط.

وستشهد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان تطبيق "تقنية الفيديو"، بعدما قرر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" استخدام تلك التكنولوجيا للمرة الأولى فى تاريخ المسابقة بداية من دور الـ16.

ولاشك أن غياب نيمار وكافاني عن المشاركة في مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد سيعزز كثيراً من فرص كتيبة أولي سولشاير المدير الفني لـ"الشياطين الحمر" في تحقيق الفوز.