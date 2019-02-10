شكرا لقرائتكم الأهلي: سعد سمير سيكون جاهز لمباراة الإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن سعد سمير يُعاني من آلام بسيطة في العضلة الضامة تسببت في عدم سفره في اللحظات الأخيرة مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا بدوري الأبطال.

وأوضح مدير الكرة أن إصابة سعد سمير بسيطة ولا تدعو للقلق، موضحاً أن اللاعب سيكون متواجدا بنسبة كبيرة في قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز السبت المقبل.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز الفني فضّل عدم اصطحاب سعد سمير مع البعثة لتنزانيا في اللحظات الأخيرة؛ بسبب هذه الإصابة حتى لا تتفاقم، موضحاً أن اللاعب يؤدي برنامجا علاجيا حاليًا بالقاهرة.

ويخوض الأهلي عصر اليوم، الأحد، أول مران بالعاصمة التنزانية دار السلام؛ استعداداً لمباراة «سيمبا» بعد غد في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.