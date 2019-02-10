شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لانفراد الخليج 365.. الأهلي يرسل شكواه ضد رئيس الزمالك للكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت إدارة النادى إلى اتحاد الكرة، صباح اليوم، شكوى النادى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب انتهاك اللوائح فى اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وممثليها، والذى جرى بمقر الاتحاد يوم 6-2-2019.

ووفقاً لما أكده الموقع الرسمي للأهلى، فإن الأهلى طالب فى شكواه باتخاذ اللازم قانونًا حيال انتهاك اللوائح، والسماح لرئيس الزمالك «الموقوف» من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحضور الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه بشكل رسمي.

وحرصت إدارة النادى على دعم شكوى الأهلي بخمسة مستندات رسمية تؤكد على أن اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية رسميٌّ وليس تنسيقيًا، حسبما جاء على لسان المتحدث الرسمى لاتحاد الكرة.

وسرد الأهلي فى شكواه كافة الكواليس الخاصة بالاجتماع وتجاوز رئيس الزمالك الموقوف قانونًا فى حق ممثل الأهلي المهندس خالد مرتجى الذى غادر الاجتماع بالتنسيق مع مجلس إدارة ناديه احتجاجًا على انتهاك اللوائح وعدم الالتزام بقرارات «كاف» صاحب قرار إيقاف رئيس الزمالك.

وكان الخليج 365 قد انفرد بشكوى الأهلى لرئيس الزمالك للكاف قبل انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الطارئ أمس السبت.