شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب من اتحاد الكرة تحديد الملاعب البديلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت إدارة النادى خطابًا لاتحاد الكرة، صباح اليوم، تطلب فيه تحديد الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الأهلي في بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة بعد غلق بعض الملاعب لتطويرها استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية في يونيو المقبل.
وقال الأهلي فى خطابه، إن الملاعب البديلة لابد أن تكون من المسموح فيها بالحضور الجماهيرى، وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها فى السابق بحضور الجهات الأمنية، وإذا كانت الملاعب خلاف ذلك على اتحاد الكرة أن يحصل على هذه الموافقات، ومن بينها الموافقة الأمنية على حضور الجماهير؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.
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