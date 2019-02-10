شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغرم فرجاني ساسي بعد "إنذار" النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة السويسرى كرستيان جروس، تغريم الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق ماديًا بعدما حصل على إنذار مجانى بعدما اعترض على حكم مباراة النجوم، أمس السبت، على استاد بترو سبورت، بالجولة الحادية والعشرين بالدورى وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

وتنص لائحة الزمالك الداخلية على تغريم أى لاعب يحصل على بطاقة صفراء مجانية، والتى قد تتسبب فى تعرضه للإيقاف فى إحدى المباريات المهمة للفريق خلال مشواره بالدورى، لاسيما أن ساسى سبق وحصل على 3 إنذارات عرضته لإيقاف عن مواجهة الإنتاج الحربى.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 48 نقطة محلقا فى صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة فى المركز الرابع عشر.