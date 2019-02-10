"سوبر كورة" يكشف الأسباب الحقيقية لبقاء محمد إبراهيم فى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى الماضى غموض موقف محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، ما بين البقاء والرحيل بعدما كان على أعتاب خوض تجربة جديدة.
ويكشف "سوبر كورة" أسباب بقاء محمد إبراهيم داخل الزمالك، والتى ليس لها علاقة بالمستطيل الأخضر، وجاء استمرار اللاعب لأسباب غير كروية.
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