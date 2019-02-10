سموحة يضم حارس مرمى بترول أسيوط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة فرج عامر، فى ضم محمد أيمن حارس مرمى بترول أسيوط منتخب مصر للشباب وقيده بقائمة تحت السن بفريق الشباب بالنادى. وعقد اللاعب ووكيله سيد عبد المغنى جلسة أمس مع المهندس فرج عامر تم خلالها الاتفاق على كافة شروط الصفقة وتوقيع العقود رسمياً مع اللاعب. ونجح سيد عبد المغني وكيل اللاعب فى إقناع الحارس بالانضمام للنادى السكندرى بدلا من انتقاله لإنبى والمقاصة والاتحاد السكندرى الذين عرضوا على الحارس ضمه لصفوفهم قبل أن يستقر على التوقيع رسميا لسموحة.

حارس سموحة الجديد مع فرج عامر ووكيله سيد عبد المغني

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