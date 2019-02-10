شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيم تحدد 17 فبراير للنطق بالحكم فى شكوى الأهلى ضد رئيس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لجنة القيم باتحاد الكرة، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، 17 من شهر فبراير الجارى موعداً للنطق بالحكم فى شكوى مجلس إدارة النادى الأهلى ضد رئيس نادى الزمالك.
وأرسل مسئولو الزمالك خطاباً لاتحاد الكرة لإخطاره بالاعتذار عن عدم حضور رئيس النادى للتحقيق الذى كان مقرراً له اليوم للاستماع لأقواله فى الشكوى المقدمة ضده من قبل مجلس إدارة الأهلي ويتهمه فيها بالسب والقذف.
وكان رئيس نادى الزمالك أكد أنه أخطر اتحاد الكرة برفض الحضور للتحقيق بعد سماع اللجنة لأقوال المستشار القانونى للأهلى فى الاجتماع السابق.
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