حاتم عبد الآخر يتأهل لدور الـ16 ببطولة جراند سلام للجودو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل حاتم عبد الآخر، لاعب منتخب مصر للجودو، إلى دور الـ16 فى منافسات وزن 90 كجم فى بطولة جراند سلام المقامة بفرنسا بعد فوزه على بطلى كازاخستان والصين بالأيبون 10-0 وتعد بطولة الجراند سلام إحدى البطولات التى يحصل فيها اللاعبون على نقاط للتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو صيف 2020. وتضم بعثة مصر 10 أفراد بواقع رئيس للبعثة أحمد صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد، وسيد أبو الميدان المدير الفنى وثمانية لاعبين هم: محمد عبدالموجود و أحمد على عبدالرحمن وزن 66 كيلو جراما، وعلى عيد وزن 73 كيلو جراما، ومحمد عبدالعال وعبدالرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما، وعلى حازم وحاتم عبد الآخر وزن 90 كيلو جراما، أحمد وحيد وزن فوق 100 كيلوجرام.

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