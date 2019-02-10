شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوفر أتوبيسا لنصر حسين داى استعدادا لموقعة برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو الزمالك على توفير أتوبيس وسيارة لرئيس بعثة نصر حسين داى الجزائرى، استعداداً للمواجهة التى تجمع الفريقين الأربعاء المقبل باستاد برج العرب، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

جاء توفير مسئولى الزمالك أتوبيسا وسيارة لبعثة نصر حسين داى طبقا للوائح وترحيبا بالفريق الجزائرى الذى سيصل القاهرة فى السادسة مساء اليوم الأحد على أن يتوجه مباشرة إلى أحد فنادق برج العرب من أجل دخول معسكر المباراة.

يتصدر جورماهيا الكينى المجموعة الرابعة التى يتواجد بها الزمالك برصيد 3 نقاط وخلفه نصر حسين داى الجزائرى بنفس الرصيد من النقاط، ويأتى بترو أتلتيكو الأنجولى فى المركز الثالث دون رصيد من النقاط، وكذلك الزمالك المتواجد فى المركز الأخير بدون رصيد أيضاً من النقاط.