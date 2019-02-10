شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يتعامل اتحاد الكرة مع أخطاء الحكام بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت أزمة الحكام فى الدورى النفق المظلم بسبب الاعتراضات الكثيرة من مسئولى أندية الدورى الممتاز على القرارات التحكيمية فى المباريات، والتى أدت إلى مطالبة البعض بالاستعانة بحكام أجانب، وهو ما جعل مسئولى الجبلاية يوافقون على طلب الأندية.

ورغم رفض الجبلاية فى السابق الاستعانة بطاقم حكام أجانب إلا فى مباريات القمة بين الأهلى والزمالك، إلا أن اتحاد الكرة رضخ الموسم الحالى لرغبة مسئولى بيراميدز وقرر الاستعانة ببعض الحكام من تونس والمغرب والنرويج وإيطاليا لإنقاذ المسابقة من الإلغاء بسبب الأخطاء المتكررة من الحكام المحليين.

كيف يتعامل اتحاد الكرة مع أخطاء الحكام بالدورى؟

يتعامل اتحاد الكرة مع أخطاء الحكام عن طريق التحقيق مع قضاة الملاعب سراً والوقوف على الأخطاء التى وقعوا فيها وشرحها للحكام بشكل مبسط للاستفادة منها فى المستقبل.

هل هناك أخطاء تحكيمية بالدورى؟

بالطبع هناك بعض الأخطاء التحكيمية التى شهدتها مسابقة الدورى هذا الموسم وكلفت الأندية خسارة بعض النقاط السهلة.

وما الأسباب وراء هبوط مستوى الحكام؟

التصريحات المثيرة التى يطلقها مسئولو الأندية، خاصة الأهلى والزمالك، حول التحكيم السبب الرئيسى وراء تذبذب مستوى الحكام بعد الضغوط التى مورست على قضاة الملاعب مؤخراً، وتأكيد البعض أن هناك حكاماً يديرون لقاءات بعض الفرق بالتخصص.

لماذا وافق مسئولو اتحاد الكرة على استقدام حكام أجانب؟

وافق مسئولو اتحاد الكرة على استقدام حكام أجانب بعدما رفض مسئولو بيراميدز الأخطاء المتكررة من جانب الحكام المصريين، وهو ما جعل الجبلاية توافق على الاستعانة بأطقم حكام أجانب مقابل دفع النادى الذى يرغب فى ذلك 15 ألف دولار.

هل هناك أخطاء متعمدة من جانب الحكام؟

لا يوجد شبهة تعمد من جانب الحكام خلال إدارة المباريات، والدليل أن الأخطاء على جميع الفرق سواء الكبيرة أو الصغيرة، ولابد أن يعى الجميع أن الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة.

كيف يتم حل أزمة الحكام فى الدورى؟

لابد من الاستعانة بتقنية "الفار" للعودة له فى الحالات التى تستدعى ذلك، حفاظاً على حقوق الأندية والابتعاد عن الأخطاء المتكررة وحتى يحصل كل نادٍ على حقه.