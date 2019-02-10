شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب تحديد موعد مواجهة بيراميدز والمجلس يجتمع غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مسئولو الأهلى قرار اتحاد الكرة الخاص بتحديد موعد مواجهة بيراميدز فى بطولة كأس مصر، بعد توارد أنباء عن إقامتها يوم 28 فبراير الجارى.
ويرفض مسئولو الأهلى استبدال موعد مواجهة بيراميدز فى الدورى بمواجهة الكأس، ويتمسك مسئولو القلعة الحمراء بجدول الدورى الذى تم إخطار الأهلي به فى يناير الماضى، وتم تحديد يوم 28 فبراير لمواجهة الأحمر مع بيراميدز بالدورى وليس بالكأس، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيل مواجهة الدورى.
ويعقد مسئولو الأهلى اجتماعاً ودياً غداً فى مقر الشيخ زايد لبحث تداعيات الأزمة خاصة بعد الإعلان أن المجلس فى حالة انعقاد دائم.
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