كريستيانو رونالدو يتلقى خبرا صادما عن والدته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، خبرا مؤلما، بعد أن كشفت والدته دولوريس أفييرو أنها أصبحت تصارع لأجل الحياة بعد تجدد معاناتها مع مرض سرطان الثدي الذي اكتشفته قبل عدة سنوات.

دولوريس أفيرو، كانت قد تحدثت عن مشاكلها الصحية قبل رحلة إلى إيطاليا لأجل الاحتفال بعيد ميلاد اللاعب الـ 34 بحسب ما نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية.

والدة اللاعب صرحت في مقابلة صحفية مع قناة برتغالية بأنها أجرت عملية جراحية على مستوى الثدي، كما أنها تخضع للعلاج الإشعاعي، وقالت: “إني أصارع الآن لأجل الحياة”.

وفي عام 2007، تم تشخيص المرض الخبيث لأول مرة لدى والدة رونالدو التي تربطها علاقة خاصة بابنها وتحرص على الظهور بجانبه في المناسبات.. وفي عام 2009، كان رونالدو قد تبرع بمئة ألف جنيه إسترليني لأجل تشييد مركز للسرطان داخل المستشفى الذي تمكن من إنقاذ حياة والدته بجزيرة ماديرا البرتغالية.

والدة رونالدو البالغة من العمر 64 عاما، لم تكشف عن توقيت إجراء العملية، وقالت إنها لا تعلم ماذا سيحصل بعد الجراحة الثانية.

والدة كريستيانو أكدت دعمها له إزاء الاتهامات التي تزعم أنه تورط في حادثة اغتصاب سيدة بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، مشيرة إلى أنها تثق في ابنها وقالت: أنا أعرف ابني جيدا.