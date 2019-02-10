شكرا لقرائتكم خبر عن هيجواين: وقتي في إيطاليا انتهى.. وتشيلسي نادي رائع والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعرب الأرجنتيني جونزالو هيجواين لاعب تشيلسي عن سعادته الكبيرة بالتواجد في صفوف البلوز.

وقال هيجواين لسكاي سبورت، "سعيد للغاية بالتواجد في تشيلسي، إنه نادي رائع مع ملعب رائع، تجربة رائعة لكرة القدم، أتمنى مع الوقت أن يحقق هذا الفريق النتائج التي يستحقها".

وعلق هيجواين على تعاونه مع ساري مدرب البلوز مرة أخرى، " إنه المدرب الذي أخرج أفضل ما لدي، أعرفه جيداً، وهو يعرفني جيداً، أتمنى أن نعود إلى المستوى الذي كنا فيه في نابولي".

وأضاف، "أعتقد أن مسيرتي المهنية في إيطاليا انتهت، بعد ست سنوات، ذهبت من نابولي إلى يوفنتوس وحصدت لقب الدوري مرتين، بالإضافة إلى الوصول لنهائي دوري الأبطال".

وأتم الأرجنتيني، " في ميلانو، كانت هناك بعض الأشهر الصعبة بالنسبة لي، لكن لا أعتقد أن الميلان هو سبب هبوط مستواي".

وانتقل هيجواين من يوفنتوس إلى ميلان على سبيل الأعارة مطلع الموسم الحالي، قبل أن يستعيره تشيلسي من اليوفي بنية الشراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.