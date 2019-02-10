شكرا لقرائتكم خبر عن عقب هدف جوميز..ناقد رياضى يفجر مفاجأة جديدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أوضح صالح الحناكي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي، سبب الأزمة الأخيرة المثارة على لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقب هدف المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميز لاعب الهلال في مرمى الباطن.

وقال صالح الحناكي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر": "الضجيج والصياح المبالغ به حول هدف قوميز كان له هدف آخر وهو التغطية على الخبر الخطير، بتشكيل لجنة التحكيم الجديده التي تدل على أن اتحاد الكرة يخبّص ويعود بنا للخلف وللحرس القديم في التحكيم".

وتابع: "أسماء فشلت تحكيميا وجمعتها الشللية".

وكان جوميز، قد سجل هدفًا في شباك الباطن، بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل إثنين.

وأثار الهدف جدلا واسعا، إذ لم توضح كاميرات التصوير، هل استلم المهاجم الفرنسي، الكرة بيده أم بصدره، داخل منطقة جزاء المنافس، قبل إسكانها الشباك.

وتجدر الإشارة إلى أن الهلال، يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 46 نقطة، بعد مرور 19 جولة حتى الآن، متقدمًا على أقرب منافسيه النصر بـ6 نقاط.