شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لقمة تشيلسي ومانشستر سيتي بالبريميرليج والان مع التفاصيل

الخليج 365- يستضيف اليوم فريق مانشستر سيتي نظيره تشيلسي في أقوى مواجهات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز التي تقام على ملعب "الاتحاد" بتمام السادسة مساء.

ويأمل السيتي في الفوز على تشيلسي لاستمرار الضغط على ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يسعى تشيلسي لعدم تلقيه هزيمة مرى أخرى بعد تعرضه لخسارتين في شهر يناير المنقضي.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر، ويتواجد تشيلسي في المركز الخامس برصيد 50 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الرابع.

ويرصد "السعودية نيوز" التشكيل المتوقع لتشيلسي ومانشستر سيتي في مباراة اليوم.

مانشستر سيتي

ايدرسون ، دانيلو، لابورت، ستونز، ووكر، ديفيد سيلفا، فرناندينيو، كيفين دي بروين، سترلينج، أجويرو، برناردو سيلفا.

تشيلسي

اريزابالاجا ، ازبيلكويتا، روديجر، لويز، الونسو، نجولو كانتي ، جورجينيو ، كوفاسيتش، هازارد، هيجواين، بيدرو.