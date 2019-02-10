شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي على رأس التشكيل المتوقع لبرشلونة وبيلباو بالليجا والان مع التفاصيل

الخليج 365- يواجه اليوم فريق برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو في المواجهة التي تجمعهم على ملعب "سان ماميس" بتمام العاشرة إلا ربع مساء في إطار منافسات الأسبوع 23 من الدوري الأسباني.

ويأمل البارسا المتصدر برصيد 50 نقطة في الفوز وتوسيع فارق النقاط مع ريال مدريد صاحب المركزالثاني بـ45 نقطة، فيما يتواجد أتلتيك بيلباو في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

ويستعرض "السعودية نيوز" التشكيل المتوقع للبارسا في مباراة اليوم وفقا لصحيفة "موندوديبورتيفو".

من المتوقع أن يبدأ البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة كأساسي، بعد مشاركته كبديل في مباراة كلاسيكو الكأس أمام ريال مدريد بسبب إصابته في عضلة الفخذ.

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: روبيرتو – بيكيه – لينجلنت – سيميدو

خط الوسط: راكيتيتش – بوسكيتس – فيدال

خط الهجوم: كوتينيو – سواريز - ميسي