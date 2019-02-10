شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بالليجا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- يلتقي اليوم برشلونة مع مضيفه أتلتيك بيلباو في المباراة التي تجمع بينهم على ملعب "سان ماميس" ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الأسباني.

يحتل برشلونة صدارة الدوري الأسباني برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد أتلتيك بيلباو في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بالدوري الأسباني

تقام مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بالدوري الأسباني

تنقل مباراة برشلونة واتلتيك بيلباو على قناة beIN SPORTS HD 3