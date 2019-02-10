انت الان تتابع تفاصيل مفاوضات الأهلي لتجديد عقد جونيور أجايي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٠ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

يكثف مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاوضاته مع النيجيري جونيور أجايي، جناح القلعة الحمراء، من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي بين الطرفين لتمديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المُقبلة، وعلم «التحرير» من مصادر داخل القلعة الحمراء، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عقد عدة جلسات مع جونيور أجايي من أجل إقناعه بتمديد تعاقده الذي ينتهي عام 2020، خاصة أن اللاعب من أحد ركائز الفريق الأساسية، ويرغب الأهلي ضمان بقاء اللاعب لعدة سنوات مُقبلة، حيث اقترح مدير الكرة أن يجدد 4 مواسم جديدة.

ويحاول عبد الحفيظ إقناع أجايي بتمديد تعاقده مع الأهلي، وتعديل عقده ماديا، مثلما نجح مدير الكرة بالأحمر في تمديد عقد الثنائي التونسي علي معلول لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي في عقده لينتهي عام 2022 وكريم نيدفيد لمدة 5 مواسم حتى 2025. ومن المتوقع أن يعلن الأهلي عن تجديد عقد النيجيري أجايي عقب عودة بعثة